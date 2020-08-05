شكرا لقرائتكم خبر عن أبوهشيمة لناخبي ببا: أنتظر خروجكم في انتخابات مجلس الشيوخ والتصويت للأصلح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، مرشح قائمة الشيوخ بالصعيد، أنه يعرف مركز ببا وناخبيه ومدى مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وتسجيلهم أعلى تصويت في هذه الاستحقاقات.

جاء ذلك اثناء إفتتاح أبوهشيمة لمقر الحزب حزب الشعب الجمهوري بمركز ببا، وعقده لقاء تنظيميا مع أمانة الحزب بمركز ببا، بحضور ثروت الداعوري أمين الحزب بمحافظة بني سويف، والدكتور معتز عبدالفتاح أمين التثقيف السياسي بالحزب، ومي أبوهشيمة أمينة الإعلام بالحزب، وأحمد الألفي مساعد أمين التنظيم لشؤون المحافظات، وأعضاء هيئة مكتب الحزب ببني سويف ومركز ببا.

وأضاف: «متأكد أن أهالى ببا سيخرجون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، ويعبرون عن أرائهم لصالح الأصلح في مجلس الشيوخ».