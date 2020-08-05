شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2250 لتر بنزين وسولار بمحطة وقود غير مرخصة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة لمديرية التموين بالبحيرة أشرف عليها المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وفتحى السيسى، مدير الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط محطة تموين سيارات بالوقود غير مرخصة فى مركز إيتاى البارود.

وتمكنت الحملة من التحفظ على كميات من وقود السيارات تبلغ 1250 لتر سولار و1000 لتر من البنزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المحطة.