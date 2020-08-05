شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مصر للطيران تسير 31 رحلة لنقل 2500 راكب إلى 25 وجهة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسير شركة مصر للطيران، غدًا -الخميس-، 31 رحلة منتظمة واستثنائية وداخلية لنقل حوالي 2500 راكب إلى 25 وجهة.
وأوضح بيان للشركة، أنه سيتم تسيير 3 رحلات إلى دبي، ورحلتين إلى كل من بيروت وأبوظبي وميلانو، ورحلة واحدة إلى كل من أثينا وباريس وتورنتو وفرانكفورت ولندن وإسطنبول وأديس أبابا والخرطوم وإنجامينا والشارقة والمنامة وتونس ونيويورك وجوانزو وبغداد، و٤ رحلات استثنائية إلى الرياض والدمام والقصيم ومومباي.
كما تسير الشركة رحلة داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة بخلاف رحلات الشحن الجوي.
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