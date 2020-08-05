شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات التقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت أكاديمية الشرطة عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت عدداً من طلبات الالتحاق بكلية الشرطة من الطلاب الناجحين بالثانوية العامة لهذا العام 2020، عقب فتح باب التقديم مباشرة.

وتستمر عملية التقديم لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي 2020، حتى يوم الخميس 20 أغسطس الجاري، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.

خطوات التقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة إلكترونيا:

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، يتم التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة، اتباع الخطوات الآتيـة:

• بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية يتم الدخول منه على موقع أكاديمية الشرطة.

• يقوم الطالب بإدخال (الرقم القومي – رقم الجلوس)

• تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن (الاسم – المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة أو ما يعادلها – اسم المنطقة التعليمية)، يختار الطالب يومًا من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

• يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به، والذى سيتواصل به مع الموقع.



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