شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة ينعى رحيل النائب العام الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، النائب العام وزير العدل الأسبق القاضي محمد عبدالعزيز الجندي، والذي وافته المنية منذ ساعات.

وقال النادي في بيان، الأربعاء: «يستذكر النادي بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى حياته في خدمة القضاء منذ تعيينه معاونا للنيابة العامة عام ١٩٥٠ حتى تركه وزارة العدل في ٢٠١١»، وأضاف النادي: «تقلد المستشار الجليل محمد عبدالعزيز الجندي خلال فتره عمله بالقضاء العديد من المناصب الهامة، إذ تقلد منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس ١٩٨٥ إلى يوليو ١٩٨٨، ووزيرا للعدل من ٧ مارس ٢٠١١ إلى ٧ ديسمبر ٢٠١١».

وتابع: «كان الفقيد خلال تلك الفتره مثالا يحتذى به للقاضي المصري، كما توج حياته الحافلة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في عام ٢٠١٨».

واختتم النادي بيانه: «يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».