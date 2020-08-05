شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لـ«الوطنية للانتخابات» بشأن «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية وأماناتها وتحديد مقارها وأرقامها في انتخابات مجلس الشيوخ.

ونصت القرارات على ندب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين رؤساء وأعضاء للجان العامة وأمنائها التي تجري فيها عملية انتخابات مجلس الشيوخ لنظامي الفردي والقائمة معاً داخل جمهورية مصر العربية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر القادم.

كما نصت القرارات على ندب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية رؤساء للجان الفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب لنظامي الفردي والقائمة معاً في الدوائر المحدد رقمها ومقرها قرين كل اسم منهم.

وأصدرت الهيئة قراراً بأن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانوناً من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، ونص القرار على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

كما أصدرت الهيئة قراراً بأن يحدد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة وفق الكشوف الصادرة عن وزارة الخارجية.





Advertisements