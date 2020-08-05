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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبنى غير مرخص ببنها.. والمحافظ: أقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، حملات الهدم والإزالة للأبراج والمباني المخالفي في مدينة بنها، حيث شهد إزالة مبني مخالف بدون ترخيص على مساحة 120م2 مكون من ارضي وطابق علوي بحوض الهويري بعزبة الميتيني.
وأكد الهجان أنه يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون، مشيرا إلى استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف.
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