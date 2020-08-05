شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة مكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطالبة سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادر، من أبناء محافظة الجيزة، والحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية مكفوفين، مثنيًا على الجهد الذي بذله أولياء الأمور ليصلوا بالطالبة لهذا المستوى العلمي المتميز.

وحرص المحافظ على الاتصال تليفونيا بالطالبة سامية لتهنئتها، متمنيًا لها دوام التوفيق وتحقيق مستقبل باهر والمساهمة في بناء الوطن وتقدمه، مشيرًا إلى أنه سيكرمها خلال الأيام المقبلة تتويجًا لالتزامها وحرصها على التفوق الدراسي وتشجيعًا لها.

وجاء ذلك بحضور خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث أعربت الطالبة سامية محمد عبدالرحمن عبدالقادر، عن سعادتها بحرص محافظ الجيزة على التواصل معها وتقديم التهنئة لها وقالت إن طموحها أن تلتحق بكلية الإعلام في الجامعة الأمريكية لتستكمل مسيرة تفوقها وتصبح أحد أساتذة تلك الكلية العملاقة أو أن تكون مذيعة، حيث ترى في نفسها مقدمة جيدة للبرامج وكثيرًا ما كانت تتحدث مع أسرتها بأسلوب المذيعة المحترفة.

وأكدت «سامية»، أن صاحبة الفضل عليها هي والدتها التي كانت مساندة لها في ترجمة الكتب إلى نظام برايل، ومراجعة جميع الدروس فهي كانت أحد أهم عناصر الدعم المعنوي وحافزًا على التفوق.