شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: انتظام الحركة الجوية بين مطاري القاهرة ورفيق الحريري الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الطيران المدنى، انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولى ومطار رفيق الحريري الدولى ببيروت فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها، وأن الرحلات تسير بين البلدين بصوره منتظمة وفى المواعيد المحددة.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، على تضامن قطاع الطيران المدنى المصرى مع الأشقاء في لبنان حكومة وشعباً وذلك إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب وزير الطيران عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.