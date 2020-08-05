شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 مشاهد إنسانية رصدتها Top7 مع محمد أسعد بانفجار مرفأ بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة استثنائية، عرضت Top 7، اليوم الأربعاء، 5 أغسطس، تبعات انفجار مرفأ بيروت الأليم بالصوت والصورة، والتي يقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت النشرة اليوم أبرز المشاهد الإنسانية التي حدثت بعد انفجار مرفأ بيروت، وأبرزها، بكاء محافظ بيروت على الهواء، بعد ما وصف الانفجار بأنه نكبة وطنية ومصيبة على لبنان، تكاد تشبه ما حدث في اليابان بهيروشيما ونجازاكي.

كما عرضت النشرة أيضا عدة مشاهد لشجاعة الأهالي وهم يقومون بإنقاذ الأطفال، هذا بجانب عرض لأمل اللبنانيين الذي لا ينضب، وذلك تمثل في فيديو لسيدة عجوزة، اختارت في هذا الوقت أن تواسي الجميع بعزفها للبيانو فوق حطام منزلها.

وبرغم جميع هذه المشاهد الإنسانية، إلا أن الجميع التف حول صورة ممرضة لبنانية بأحد المستشفيات، تحمل بين أيديها ثلاثة رضّع، وسط محاولتها لإنقاذ المصابين، كما رصدت أبزر مشاهد الإنقاذ والتضحيات.

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Top7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها ”الخليج 365”، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.



الزميل محمد أسعد -



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