شكرا لقرائتكم خبر عن "سخروا منه لأنه كفيف فأبكاهم بأخلاقه".. شاهد قصة أحمد الرجولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادوه الاطفال فى الشارع بالأعمى فآلامته الكلمة واثرت فى نفسه وبكى فى حرقه ودعا ربه باكيا يارب نفسى العب زى العيال واشوف تانى ومحدش يساعدني وانا ماشى .. هكذا بدا أحمد إسماعيل أو ما يعرف بين أهل منطقته أرض البحر بـ"أحمد رجولة" حديثه فى برنامج "فتحى شو".

حديث أهل المنطقة عنه وحبهم له آثار حفيظتنا لكشف ما وراء هذا الطفل الكفيف ذو الشعبية الكبيرة، حيث قالو عنه: "معروف باسم أحمد رجولة لأنه فيه كل صفاتها، راجل بمعنى الكلمة.. مبيسيبش بنت تتعاكس إلا ويدافع عنها ويحميها كمان رغم عجزه البصرى".

وتابعوا قائلين: "مش بس كده فهو لا يترك واجب عزاء أو فرح فى المنطقة إلا ويقوم بيه ويروح يعزى أو يبارك.. وكل أهل المنطقة عرفينه وبيحبوه جدًا، ولد صاحب واجب وصاحب صاحبه، ومبيسمحش لحد من الشباب المتهور أنه يغلط فى راجل كبير فى السن".

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وواصلوا حديثهم: "نفسنا يشوف تانى نور الحياه هتبقى فرحة كبيرة لينا كلنا هو محتاج عملية بس مش اكتر من كده لو دكتور أو مستشفى أو أى جهة تتبنى حالته هنعمل أفراح هنا يوم ما يشوف تانى بعينه".

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