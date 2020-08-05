وزير السياحة: استقبال 50 ألف سائح منذ استئناف الحركة الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد العناني، اليوم الأربعاء، مع عدد من مستثمري ومديري الفنادق في مرسي مطروح والساحل الشمالي، بحضور عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وأوضح الوزير، أنه منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر زار ما يقرب من 50 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وصربيا والمجر مدينتي شرم الشيخ والغردقة؛ مؤكدا أنه لم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهؤلاء السائحين سواء أثناء وجودهم في مصر أو بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء إجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة لقطاع السياحة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي.

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وأكد الوزير، حرص الدولة على دعم القطاع السياحي والنهوض به كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن قطاع السياحة الخاص هو شريك النجاح وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وتحدث الوزير، عن تجربة إنشاء متحف الغردقة الذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، داعيا المستثمرين للمشاركة في إنشاء متحف للآثار في الساحل الشمالي أسوة بهذه التجربة الناجحة.

وأشار المستثمرون، إلى أن السائحين الإيطاليين من أكثر الجنسيات التي تتوافد على محافظة مطروح، مشيرين إلى أن هناك جهود لاستقطاب مزيد من السياحة الوافدة إليها من جنسيات أخرى.

يأتي اللقاء استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يحرص الوزير على عقدها مع المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى هذه المحافظات، وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار حرص منذ توليه حقيبة الوزارة في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة مع العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر وجنوب سيناء وطابا ونوبيع والأقصر وأسوان للاستماع لمقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.