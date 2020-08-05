وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب ويتابع مستجدات أعمال التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، استمراراً للجولات الميدانية التي تهدف إلى متابعة سير العمل وانتظام حركة التشغيل وأعمال التطوير بالمطارات المصرية، والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي تتخذها المطارات، حيث كان في استقباله الطيار محمد أحمد راشد، مدير مطار برج العرب الدولي.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، وسيور الحقائب وكاونترات الجوازات، وبرج المراقبة، بالإضافة إلى منطقة الاقتراب بمركز الإسكندرية للملاحة الجوية ومبنى الأرصاد الجوية ومركز الحماية المدنية ومواقف انتظار الطائرات، فضلاً عن متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار.

وأشاد وزير الطيران، بالإجراءات الصحية والوقائية المطبقة من قبل مكتب الحجر الصحي والأطقم الطبية الموجودة بالمطار، وآلية الفحص الطبي التي تجريها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان على الرحلات الجوية القادمة إلى المطار، ويعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية.

واطمأن الوزير على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة ومنظومة الكاميرات الحرارية التي تم تركيبها بالمطار.

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كما تفقد موقع مشروع أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمصر في مطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، بمساحة نحو 34 ألف م2، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة في 2030.

وتابع الوزير الأعمال التي من المقرر تنفيذها بالمشروع وتشمل إنشاء "ترماك" جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100 ألف م2، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي، وإنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين، ومحطة صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

واطلع الوزير على الأنظمة الفنية والتكنولوجية التي تعد الأحدث في مجال المطارات على مستوى العالم ومن المنتظر أن يتم تركيبها خلال المرحلة القادمة.

وهنأ الوزير جميع العاملين بمناسبة عيد الأضحى، وأشاد بالجهود المبذولة والتنسيق الفعال مع كافة الجهات العاملة بالمطار، وأثنى على الأداء المتميز والتزام العاملين الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث الوزير العاملين على بذل مزيد من الجهد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر مطالباً من الجميع التحلى بروح العزيمة والمثابرة من أجل تخطي هذه المرحلة التي أثرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير على صناعة النقل الجوي على المستويين المحلي والعالمي.