بعد انفجار بيروت.. برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة للتصرف في أي مواد قابلة للاشتعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب محمد الغول، ببيان عاجل موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والداخلية لضرورة عمل حصر فعلي ودقيق لكل المنافذ الجمركية في المحافظات الحدودية أو المخازن التابعة لها في الداخل للوقوف على عدم وجود مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو يمثل وجودها فترة معينة خطرا على الصحة العامة وذلك لحين التصرف فيها بالتخلص منها بصورة أو بأخرى أو تسليمها للجهة المختصة.

وأضاف الغول، في بيانه العاجل: هذا لتجاوز احتمالية حدوث كارثة أو ضرر من أي نوع كما حدث في دولة لبنان الشقيقة، معربا عن أسفه الشديد لما حدث في بيروت من خسائر بشرية ومادية كبيرة وترحم على المواطنين اللبنانيين الذين فارقوا الحياة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأثنى النائب محمد الغول، على الدور المصري الذي بادر بإنشاء واحدة من أوائل المستشفيات الميدانية في بيروت إثر الحادث الأليم بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزار المستشفى الميداني المصري في بيروت السفير المصري والتقى بأفراد الجيش المصري القائمين عليها.