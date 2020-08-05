9 وقائع قتل وانتحار والتحقيق في شكوى "فتاة فيرمونت".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بسبب مشادة.. مقتل طالب متأثرًا بإصابته بـ"لكمة" في كفر الشيخ

أمر السيد جبر، مدير نيابة دسوق في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بتشريح جثة طالب، توفي متأثرًا بإصابته بتجمع دموي في المخ نتيجة مشادة كلامية مع صديقه.

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-بطلق ناري في الرأس.. مقتل مزارع على يد نسيبه بسوهاج

لقي مزارع حتفه قتيلًا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس على يد نسيبه، بمدينة جرجا جنوبي سوهاج.

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-تاجر يهشم رأس "ميكانيكي" بسبب خلاف على فلتر بنزين بالإسكندرية

أقدم صاحب محل لتجارة وتأجير الدراجات البخارية "موتوسيكلات"، بمنطقة الدخيلة الجبل، غربي الإسكندرية، على قتل جاره الميكانيكي، بتهشيم رأسه بواسطة ماسورة، بسبب الخلاف على فلتر بنزين.

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-ضربه بفأس.. مقتل مسن على يد حفيده في بني سويف

لقي مسن في العقد الثامن من العمر، حتفه على يد حفيده خلال محاولة سرقته، اليوم الأربعاء، بالفشن جنوب بني سويف.

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-العثور على تاجر أغنام مذبوحًا داخل منزله بالشرقية

عثر عدد من أهالي قرية "شبرا النخلة" في بلبيس، بالشرقية، اليوم الأربعاء، على جثة تاجر أغنام؛ مقتولًا داخل منزله بالقرية.

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-خنقها بحبل.. عامل يقتل زوجته بسبب الجيران في سوهاج

كشفت مباحث سوهاج، اليوم الأربعاء، غموض العثور على ربة منزل جثة هامدة بحجرة نومها في جرجا، وادعاء زوجها أنها تعاني من مرض نفسي.

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-مكبل اليدين والقدمين.. أمن القاهرة يكشف لغز الاعتداء على مسن بعين شمس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، لغز الاعتداء على مسن، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "نجار"، تم ضبطه.

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-النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًا بـ"فندق فيرمونت"

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة.

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-"الصوت مرعب".. انفجار أسطوانة بوتاجاز بحي الطالبية في الجيزة

سمع سكان شارع العروبة التابع لحي الطالبية، غرب محافظة الجيزة، فجر الأربعاء، دوي انفجار هز المنطقة، تبين أنه نتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل حجة سكنية.

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-القبض على منتحل صفة مستشار أوهم 33 شابًا بتعيينهم بمجلس الدولة

تمكنت قوات أمن مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، من القبض على شخص انتحل صفة مستشار، خلال تواجد 33 شخصًا أمام مدخل مجلس الدولة بمقر الدقي وعند سؤالهم عن سبب تجمعهم قالوا إنهم معينين في مجلس الدولة موظفين، ومن بينهم مستشار معين أيضا، بمساعدة شخص ادعى أنه مستشار يدعي "أحمد هلال"، ليتضح أنه منتحل صفة.

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-انتحار طالب بالثانوية العامة في بني سويف لحصوله على مجموع متدنٍ

أقدم طالب بالثانوية العامة في بني سويف، على الانتحار بتناول مادة سامة، عقب حصوله على مجموع متدنٍ فى الثانوية العامة.

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-بالحبة القاتلة.. انتحار طالبة بسبب رسوبها في الثانوية العامة بالمنيا

أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي، على الانتحار بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

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-عامل ينتحر شنقًا بـ"مروحة سقف" في سوهاج

انتحر عامل، بشنق نفسه بحبل في مروحة سقف منزله ببندر أخميم في سوهاج.

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-بسبب الغاز.. مصرع عجوز وإصابة ابنها في حريق بسوهاج

لقيت عجوز مصرعها وأصيب ابنها، في حريق شب بالمنزل محل سكنهما، بسبب تسريب غاز البوتاجاز، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

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-فتوى مجلس الدولة تفض نزاعًا بين "الزراعة" و"محلية أسوان" عمره 19 عامًا

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة بأداء مبلغ (36030) جنيهًا باقى ثمن الوحدتين التي قامت بشرائهما، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

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-بالصور.. النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتوقيع على بر,توكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

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-أإلى هذا الحدِّ تكونُ القسوة.. كلمة رئيس جنايات كفر الشيخ للمتهمة بتعذيب طفلين

وجه المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ " الدائرة الأولى"، كلمة لربة منزل متهمة بهتك عرض طفلة 4 سنوات، وشقيقها عامين، وذلك أثناء النطق بالحكم على المتهمة والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المؤبد، وإلزامها المصاريف الجنائية، لاتهامها بتعذيب وهتك عرض طفلين، وحرق عضوهما التناسلي، وإحداث عاهة مستديمة للطفلة الأولى، إثر إصابتها بكسور مختلفة بجسدها.

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