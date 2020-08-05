مصر | نادي القضاة ينعي المستشار محمد الجندي وزير العدل الأسبق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة ينعي المستشار محمد الجندي وزير العدل الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ببالغ الحزن والأسى القاضي محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة، في بيان صحفي صادر عن النادي، منذ قليل، قائلا: فقد القضاء شيخًا جليلًا، من أبرز رجال القضاء.

وقال البيان نصا: بسم الله الرحمن الرحيم: (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.

وتابع السيد في البيان، أن النادي يستذكر بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء منذ تعيينه معاونا للنيابة العامة عام ١٩٥٠ حتى تركه وزارة العدل في ٢٠١١، ليتقلد خلالها العديد من المناصب الهامة، إذ تقلد منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس ١٩٨٥ إلى يوليو ١٩٨٨، ووزيرا للعدل من ٧ مارس ٢٠١١ إلى ٧ ديسمبر ٢٠١١.

وأضاف البيان، أن "الجندي" مثالا يحتذى به للقاضي المصري، كما توج حياته الحافلة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في عام ٢٠١٨.

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واختتم البيان، أن نادي قضاة مصر يتقدم بأحر التعازي لأسرة القاضي الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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