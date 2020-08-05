مصر | قرار عاجل من النائب العام بشأن جريمة فندق فيرمونت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من النائب العام بشأن جريمة فندق فيرمونت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة.

تلقت النيابة العامة بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وقد أمر السيد المستشار «النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى «النيابة العامة» إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.