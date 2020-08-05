أخبار مصر | شباب الصحفيين: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وحق دستوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وحق دستوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جبهة شباب الصحفيين المصريين بالمشاركة الفعالة في العرس الديمقراطي الجديد المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تحدد لها يومي الاحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري بمقار السفارات المصرية بالخارج ويومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 اغسطس الجاري باللجان الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت الجبهة أن المشاركة واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن حريص على إقامة حياة ديمقراطية سليمة في ظل دولة مدنية حديثة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن جموع المصريين الشرفاء الابطال الحقيقيين في معركة البناء والتنمية والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سوف يبهرون العالم كعادتهم بالمشاركة في الانتخابات بكثافة عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف طوالة أن مجلس الشيوخ خطوة جديدة وواعدة لتكتمل غرفتي الحياة النيابية حيث ينظر العالم بعين التقدير والاعجاب لاستعداد الدولة المصرية لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن العالم سوف يتوقف لتحية المصريين الذين ستنتظم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطني.مؤكدين على مشاعرهم الصادقة تجاة بلدهم

استعداد مصر لانتخابات مجلس الشيوخ

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وفي سياق منفصل، يستعد المصريون الآن لانتخابات مجلس الشيوخ، وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بأنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات لبدء التصويت في الانتخابات التي سوف تجري خارج مصر خلال يومي الأحد والاثنين القادمين 9 و10 أغسطس، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارات في سائر دول العالم، وفي داخل مصر ستكون الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وسوف نوضح للأشخاص الذين لهم الحق في الانتخاب كيفية معرفة مقر لجنتهم الانتخابية، وهناك ثلاث طرق للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية منها دخول الرابط الرسمي للجنة العليا للانتخابات.

وأعلنت رسميًا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمواطنين في مصر، والذين بلغوا السن القانوني ولهم الحق في النزول لانتخابات مجلس الشيوخ، الاستعلام عن لجانهم الانتخابية، عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا، ويهدف ذلك الي التسهيل على جميع الناخبين الوصول إلى اللجان الانتخابية.

صرحت الهيئة العليا للانتخابات، بأن قاعدة البيانات المعروضة حاليا، تضم كل الأشخاص الذين قد بلغ سن 18 عاما وما فوق ولديهم بطاقة رقم قومي، وسنوضح خلال الخطوات التالية طريقة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية كالآتي:

- دخول موقع اللجنة العليا للانتخابات.

- ستجد أمامك خانة المطلوب كتابة الرقم القومي وهو مكون من 14 رقم.

- ثم بعدها اضغط علي كلمة استعلم.

- ستجد مقر اللجنة الانتخابية الرئيسية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية.