شكرا لقرائتكم خبر عن أول مركز متخصص لعلاج سرطان الأطفال.. «عبدالغفار» يتفقد مستشفى برج العرب الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الأربعاء، مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج سرطان الأطفال بالإسكندرية.

وأثنى الدكتور خالد عبدالغفار، بحسب بيان، بالمجهودات المبذولة في المستشفى لتكون صرحًا طبيًا كبيرًا يخدم أربع محافظات بجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن المستشفى تعد أول مركز حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال في مصر تماشيًا مع السياسة العامة للدولة التي وضعت الاهتمام والعناية بصحة أطفال مصر في بؤرة الاهتمام وتضمنت إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن.

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى برج العرب الجامعي

وأكد الدكتور عصام الكردي أن جامعة الإسكندرية تعد أول جامعة في مصر بها مركز لعلاج أورام الأطفال، مشيرًا إلى أن المستشفى تقدم خدماتها الطبية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والبالغ عدد السكان بهم حوالي 17 مليون نسمة، ويقدر عدد حالات الإصابة بسرطان الأطفال في منطقة شمال غرب الدلتا بحوالي 1500 طفل سنويًا.

وأكد أن تطوير وتشغيل المستشفى كمركز متخصص ومتميز في علاج سرطان الأطفال بدأ في فبراير 2018، حيث تم تشغيل المستشفى تجريبيًا وبدأت المستشفى باستقبال 350 طفل مريض بالسرطان خلال عام 2018، ولفت الكردي أن المستشفى تم تشييدها بناءً على اتفاقية التفاهم المبرمة مع هولندا وتتكون من أربع طوابق بطاقة 80 سريرًا وستة أسرة للعناية المركزة وخمس غرف للعمليات.

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى برج العرب الجامعي

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى برج العرب الجامعي

وذكر أن هناك رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير المستشفى في المستقبل من خلال إنشاء مركز لأبحاث السرطان ومدرسة للتمريض ومبنى للعلاج الإشعاعي لتغدو صرح طبي متكامل يضاهي نظيرتها في العالم المتقدم حيث أن قرب موقع المستشفى من مطار برج العرب يدعم استثمارها في السياحة العلاجية.

وأشار الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب أنه تم تشغيل معمل الميكروبيولوجي بجهازي Bact-Alert وVitek، الأفضل والأحدث في العالم لسرعه ودقة الكشف عن البكتيريا وتحديد المضاد الحيوي المناسب، مضيفًا أنه تم تطوير أقسام الأشعة بجميع أنواعها وتشغيل بنك الدم ومعمل الباثولوجي وتم إنشاء صيدلية إكلينيكية مجهزة بجهاز Laminar Flow B2 لتحضير العلاج الكيميائي وإنشاء محطة لمعالجة المياه، فضلًا عن شراء جهاز Digital Pathology لتحليل أنسجة وعينات الأورام.

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وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى برج العرب الجامعي

من جانبه، أكد الدكتور شادي فاضل، مدير المستشفى، أن المستشفى قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 1700 طفل مصاب بالسرطان بمتوسط 800 جلسة علاج كيماوي شهريا، وبلغ متوسط العمليات الجراحية 80 عملية شهريا، وأكثر من 500 حالة جديدة لسرطان الأطفال خلال النصف الأول فقط من عام 2020.