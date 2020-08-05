شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لمرشحي مجلس الشيوخ بمطرانيات المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جري عدد من مرشحو حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ، سواء مرشحو القائمة الوطنية أو النظام الفردي، جولة داخل مطرانيتي سمالوط ومغاغة والعدة للأقباط الأرثوذكس، لدعمهم خلال إجراء عملية التصويت المقررة يوي 11 و12 من الشهر الجاري.

وكان وفد يضم قيادات الحزب وعلي رأسهم النائب عمرو غلاب، أمين عام المحافظة، والمرشحين ومنهم: معتز صفوت أبو زيد، الدكتور زين الأطناوي، طارق حسن، محمد عبد الحفيظ، القبطان وحيد عامر، قد أجري جولة داخل مطرانية سمالوط وطحا الأعمدة للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقبالهم القس داود ناشد وكيل المطرانية، وتم عقد لقاء مصغر لمناقشة سبل دعم المرشحين، بحضور أعضاء بمجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط ومنهم توحيد عامر، ومجدي ملك.

كما توجه المرشحين إلي مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس في أقصي شمال المحافظة، وكان في استقبالهم الأنبا أغاثون المطران، وبعد القساوسة ووكلاء المطرانية.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في المنيا: 27 بينهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن حزب المؤتمر، و16 مستقل.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تجهيز (557) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، تستقبل 3 مليون و468 ألف و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم. وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات

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