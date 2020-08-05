شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: غلق جزئي لقسمي العمليات والرعاية المركزة للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مستشفى بنى سويف الجامعى، قسمى العمليات والرعاية المركزة لمدة أسبوعين لعمل الصيانات اللازمة لهما.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، ان هذا الغلق الجزئى فى مصلحة المرضى لانه خلال الاسبوعين ستكون هذه الأقسام جاهزه للعمل بكامل طاقتها ، بالإضافة إلى انتهاء العمل بوحدة الأطفال المبتسرين الجديدة والتى ستتسع 30 حضانه بعد أن كانت 12 حضانه فقط، بالإضافة إلى قسم أمراض الكلى والغسيل الكلوى الذى سيقام به وحده أطفال لمرضى الغسيل الكلوى ليسع 12 جهاز غسيل أطفال.

وأوضح الدكتور منصور أن العمل جارى على قدم وساق للانتهاء من جميع عمليات الصيانة وتأهيل الأقسام الداخلية خلال أسبوعين، واضافة ثلاثة مصاعد جديدة للمرضى تصل للدور السابع بتكلفة 7 مليون جنيه.

وقال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة المستشفى إن عزل مرضى الكورونا سيقتصر على قسم الصدرية ورعايته المركزه بالدور السابع ليسع 35 سريرا. واضاف انه تم البدء فى صرف المكافآت المالية التى أقرها رئيس الجامعة لفريق العزل من الاطقم الطبية للأطباء والتمريض.