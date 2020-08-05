شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يلتقي مستثمري ومديري الفنادق بمرسي مطروح والساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، مع عدد من مستثمري ومديري الفنادق في مرسي مطروح والساحل الشمالي.

يأتي هذا اللقاء استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يحرص الوزير على عقدها مع المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى هذه المحافظات، وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها.

حضر اللقاء عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

وتحدث الدكتور خالد العناني عن أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر زار ما يقرب من ٥٠ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وصربيا والمجر مدينتي شرم الشيخ والغردقة؛ مؤكدا على أنه لم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهؤلاء السائحين سواء أثناء وجودهم في مصر أو بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء اجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

كما تم أيضا خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة لقطاع السياحة بمحافظة مطروح والساحل الشمال، وأكد الوزير على حرص الدولة على دعم القطاع السياحي والنهوض به كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن قطاع السياحة الخاص هو شريك النجاح وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وقام الوزير بالتحدث عن تجربة إنشاء متحف الغردقة الذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، داعيا المستثمرين للمشاركة في إنشاء متحف للآثار في الساحل الشمالي أسوة بهذه التجربة الناجحة.

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وأشار المستثمرون إلى أن السائحين الإيطاليين من أكثر الجنسيات التي تتوافد على محافظة مطروح، مشيرين إلى أن هناك جهود لاستقطاب مزيد من السياحة الوافدة اليها من جنسيات أخرى.