شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طالبة بعد رسوبها في الثانوية العامة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتحرت طالبة بعد رسوبها في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بمصرع طالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرقاص.

انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس البحث الجنائي لفرع جنوب المنيا لفحص البلاغ، حيث تبين إقدام الطالبة «س. ا» 18 عاما على الانتحار بتناولها قرص غلة سامًّا فأودى بحياتها على الفور، وذلك بسبب رسوبها في نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

تم نقل جثتها لمستشفى أبوقرقاص العام، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.