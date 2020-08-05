شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طالبة بعد رسوبها في الثانوية العامة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتحرت طالبة بعد رسوبها في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بمصرع طالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرقاص.
انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس البحث الجنائي لفرع جنوب المنيا لفحص البلاغ، حيث تبين إقدام الطالبة «س. ا» 18 عاما على الانتحار بتناولها قرص غلة سامًّا فأودى بحياتها على الفور، وذلك بسبب رسوبها في نتيجة امتحانات الثانوية العامة.
تم نقل جثتها لمستشفى أبوقرقاص العام، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,640
-
تعافي
44,066
-
وفيات
4,888
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار طالبة بعد رسوبها في الثانوية العامة بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.