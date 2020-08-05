محافظ الجيزة يهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة مكفوفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر من ابناء محافظة الجيزة والحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية مكفوفين مثنيا على الجهد الذى بذله أولياء الأمور ليصلوا بالطالبة لهذا المستوى العلمى المتميز.
وحرص المحافظ على الاتصال تلفونيا بالطالبة سامية لتهنأتها متمنياً لها دوام التوفيق وتحقيق مستقبل باهر والمساهمة فى بناء الوطن وتقدمه مشيراً إلى أنه سيقوم بتكريمها خلال الأيام المقبلة تتويجاً لالتزامها وحرصها على التفوق الدراسى وتشجيعا لها .
جاء ذلك بحضور خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومن جانبها اعربت الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر عن سعادتها بحرص محافظ الجيزة على التواصل معها وتقديم التهنئة لها وقالت إن طموحها أن تلتحق بكلية الإعلام فى الجامعة الأمريكية لتستكمل مسيرة تفوقها وتصبح أحد أساتذة تلك الكلية العملاقة أو أن تكون مذيعة حيث ترى فى نفسها مقدمة جيدة للبرامج وكثيرًا ما كانت تتحدث مع أسرتها بأسلوب المذيعة المحترفة.
وأكدت "سامية"، أن صاحبة الفضل عليها هى والدتها والتى كانت مساندة لها فى ترجمة الكتب إلى نظام برايل، ومراجعة جميع الدروس فهى كانت أحد أهم عناصر الدعم المعنوى وحافز على التفوق.
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