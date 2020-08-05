شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن إضافة كلية الاعلام جامعة المنوفية لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 2441 والخاص ببدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، فسيتم إضافة الكلية إلى قائمة الكليات التي يتم عقد الاختبارات بها على موقع التنسيق الإلكتروني خلال مرحلة اختبارات القدرات، وذلك في ضوء قواعد التوزيع الجغرافي.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد أعلنت تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، فى إطار الجدول الزمنى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.

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وتطلق وزارة التعليم والبحث العلمى غدا الخميس، موقع التنسيق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للتسجيل فى أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات مثل كليات الإعلام والفنون والتربية الرياضية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن يكون التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات بداية من يوم السبت الموافق 8 أغسطس حتى الخميس 20 أغسطس.