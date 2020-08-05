شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: طالب ثانوى يحصل على 1% وقنبلة نووية وراء انفجار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن الصفحات الإخوانية ما زالت تفترى وتزيف تصريحات منسوبة للقيادة السياسية، حيث تداول عدد من مستخدمىتلك الصفحات على فيسبوك، منشور امصحوبا بصورة للرئيس السيسى، وزعم كاتب المنشور أن الرئيس قال"كل طالب ثانوية عامة كان نفسه يدخل كلية عسكرية احب اطمنه واقوله فرصتك لسه موجودة مش مهم مجموعك كام المهم هتدفع كام".





بالبحث عن حقيقة تلك التصريحات المنسوبة إلى الرئيس السيسى، تبين أنه لا أساس لها من الصحة، فالتصريحات مزيفة والرئيس السيسى لم يدل بأي تصريحات بهذا الشكل، ولم تنشر صحيفة الشروق أو أي وسيلة إعلامية مصرية مؤخراً مثل هذا التصريح "المفبرك".

أما أول تعليق من الرئيس على نتيجة الثانوية العامة، فكان بتوجيهه للحكومة تخصيص عدد 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الاهلية الجديدة التى تم انشاؤها بالتؤمة مع الجامعات الدولية، تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر".

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كما رصد موقع فالصو، نشر أحد رواد فيسبوك صورة لبيان درجات باسمه، يفيد بأنه حصل على مجموع 4 درجات، بنسبة مئوية 1% فى الثانوية العامة، وعلق عليها، "اللي طب أو هندسة واقفه معاه على 1% يكلمني أدهوله".

تبين أن ما نشره الشاب منتحل صفة طالب الثانوية العامة هو صورة مزيفة، صممها لكسب بعض الإعجابات والتعليقات، وزيادة التفاعل على حسابه، كما اعترف صاحب المنشور المزيف أنه درس في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وتخرج في العام الحالي، وفعل ذلك حبًا في الضحك وركوب التريند من خلال المنشور، "كنت بهزر وعملتها للتسلية".

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تفنيد شائعة نشرها موقع independent عربية، بنشر بيان منسوب لسفارة كندا ببيروت، حول الأحداث الأخيرة التى شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، والتى نتج عنه موجه إنفجارية ضخمة، مشيرا إلى أن سفارة كندا ببيروت، بعثت إلى رعاياها رسالة تقول إن الانفجار الذى شهدت بيروت نتج عن قنبلة تحتوى على يورانيوم.

أولريك شانون سفير كندا بالعراق أعاد نشر ما ورد فى اندبندنت عربية، معلقًا عليه عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، حيث نشرت اندبندت خبرها، قائلًا :"غير صحيح إطلاقًا من فضلكم حذف هذه التغريدة المضللة"، فى إشارة إلى كذب المعلومات، حيث إن ملابسات الحادث لا تزال حتى كتابة هذه السطور غير معلومة.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الأربعاء، نفى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصرى، ما تداوله عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن تخفيف عقوبة كهربا وكذلك حكام مباراة القمة، وقال إن قرار لجنة الاستئناف بخصوص إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا"، جناح النادى الأهلى وإمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، 10 مباريات لا رجعة فيه.