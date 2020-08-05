شكرا لقرائتكم خبر عن القضاة ينعى "الجندي" وزير العدل الأسبق: صاحب سيرة عطرة ومثلا يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، القاضي محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان له أصدره منذ قليل، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ينعي ببالغ الحزن والأسى شيخًا جليلاً من شيوخ القضاة شيخنا الجليل القاضي محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق.

واستطرد البيان أن نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب، يذكر للراحل سيرة عطرة وجهود محمودة إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء منذ تعيينه معاونًا للنيابة العامة عام 1950 حتى تركه وزارة العدل في 2011، وتقلد خلالها العديد من المناصب المهمة، إذ تقلد منصب النائب العام المساعد، والنائب العام لجمهورية مصر العربية من أغسطس ١٩٨٥ إلى يوليو 1988، ووزيرًا للعدل من 7 مارس 2011 إلى 7 ديسمبر 2011.

وأضاف البيان أنه كان مثالاً يحتذى به للقاضي المصري، كما توج حياته الحافلة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية في عام 2018.

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وقدم نادي قضاة مصر التعازي لأسرة الشيخ الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.