شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات تهمك لتجنب الماس الكهربائى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقرائه أهم المعلومات التى تجنب المواطنين التعرض لماس كهربائى خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وهناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها بالمنازل والمنشآت لتجنب حدوث ماس كهربائى الذى يودى إلى اشتعال النيران، وفيما يلى الخطوات الهامة التى يجب اتباعها لتجنب ومنع حدوث ماس كهربائى وهى كالاتى:-



1- دعوة كهربائي لتفقد المنزل، للتأكد من أنه يفي بشروط السلامة.

2- يمكن أن تقتني طفاية حريق في بيتك للطوارئ.

3- يجب أن تتعرف على الأجهزة الكهربائية الخطرة والتي من المحتمل أن تسبب في حريق مستقبلا.

4- استخدام المصابيح الكهربائية التي تتناسب مع القوة الكهربائية الموصى، من قبل شركات الكهرباء الوطنية، وفى الغالب استخدم تثبيت احتياطات الأطفال لمنع الصعق الكهربائى.

5-لا تستخدم أبدًا أسلاك التمديد "المشترك" مع وحدات التسخين أو مكيفات الهواء، لأنها قد لا تتحمل ضغط التيار مما يتسبب في اشتعالها.

6-افحص الأجهزة الكهربائية بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك تآكل أو تلف في الأسلاك.

7-لا تستخدم الأجهزة التي تظهر عليها علامات التلف أو التآكل.

8- استعن بفني الكهرباء إذا كنت تشم رائحة أي شيء يحترق أو ترى دخانًا قادمًا من جهاز أو سلك أو قابس أو إذا رأيت مخرجًا غير مشوه.