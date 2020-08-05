شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات لرفع الإشغالات وتحسين النظافة والإنارة بحى المعصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن حى المعصرة بقيادة هانى محروس شن حملة لرفع الاشغالات والمخالفات بشوارع ومناطق الحى المختلفة، حيث تم رفع جميع الإشغالات "مراجيح العيد المقامة بشارع 45 وشارع ترعة الخشاب وشارع الرشاح بعرب سلام" وتم مصادرة المضبوطات بمخازن الحى.

وقال رئيس الحى إن هذه الحملات تأتي استكمالًا للحملات المستمرة التي تتم بنطاق الحي والمتابعة اليومية لرفع كافه الاشغالات والمخالفات بنطاق الحي وبالتعاون مع المتابعة الميدانية وإدارة الاشغالات.

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كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع مخلفات القمامة من مجرى السيل وأمام مسجد الأمين وشارع ترعة الخشاب أمام الممر المؤدى للمعصرة المحطة وتطهير حول صناديق القمامة بالمعصرة شرق خلف المركز الطبي وصندوق بشارع 4 أمام مسجد الأمين وفى استجابة شكوى مواطن، تم رفع مخلفات من قطعة أرض فضاء بشارع العشرين واستكمال تجريد شارع ترعة الخشاب من دخله الكورنيش عرب سلام وتطهير وردم وتسوية بؤرة القمامة بجوار الدير بشارع الترعة والكنس الألى لشارع رقم 4 بتقسيم النصر للسيارات ورفع مخلفات فى شرق السكة الحديد أمام مدرس عمار بن ياسر خلف المركز الطبي، وجارى استكمال الأعمال يوميا بالاشتراك مع وحدة الرصد البيئي.

وفى سياق متصل ، تمت أعمال رفع كفاءة الإنارة بالطرق وصيانة عدد من الأعمدة علي مستوي كافة شوارع نطاق حى المعصرة، حيث تم عمل صيانة انارة بشارع 13 تقسيم النصر للسيارات وتم تطويره وتغيير الشبكة بالكامل وتركيب كشافات الليد ورفع كفاءه الانارة بشارع بين المعسكرات وتمت الأعمال تحت إشراف مدير الانارة بالحى.