شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة فى المحافظات.. اعرف الشروط والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية : "مدير إدارة - مفتش مساجد - رئيس قسم" من بين العاملين بالأوقاف من أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، عدد من الشروط الواجب توافرها فيما يتقدم للوظائف وهى :

أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة . أن يكون المتقدم شاغلاً للدرجة الثانية ويشترط في المتقدم لوظيفة مدير إدارة أن يكون شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي . أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة . ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة . ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره . تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها . أن يكون حسن السير والسلوك . أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية .

أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة . أن يكون المتقدم شاغلاً للدرجة الثانية خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي . أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة . ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة . ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره . تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها . أن يكون حسن السير والسلوك . أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية . التقديم متاح عبر الموقع خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

أولاً : شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة أو مفتش دعوةثانيًا : شروط التقديم لوظيفة رئيس قسم