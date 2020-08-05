شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: ضغط البرنامج الزمنى لسرعة الانتهاء من إنشاء سوق التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لمتابعة الاعمال الجارية وأخر المستجدات بمشروعات أحياء المنطقة الجنوبية بدأتها بحى الخليفة ثم حى البساتين وحى طرة.

وتفقدت نائب المحافظ أعمال انشاء سوق التونسي الجديد والطرق والمحاور المتجهة الي السوق وشددت على ضرورة الانتهاء من تنفيذ وضغط الجدول الزمني الموضوع للمشروع وانجازه فى أسرع وقت ممكن، كما اكدت على ضرورة ازالة كافة مخلفات الرتش بالسوق القديم وارض سوق السيارات بجوار السوق الجديد .

كما تفقدت شارع الكرديو وجهت بضرورة عمل حملة تجريد نظافة للأرصفة به والاهتمام بتلك المناطق ذات الطراز المميز، وضرورة الاهتمام الدائم بالشارع وعمل حملات مستمرة، كما مرت بحى الخليفة على ميدان عقبة بن عامر و منطقة المقابر و شارع الخيالة و محور عين الحياة و محور متحف الحضارات و ميدان السيدة عائشة و شارع صلاح الدين الغربي و شارع محمد علي و شارع السيدة عائشة.

وتفقدت شارع البساتين العمومي وشارع المصانع بحي البساتين، موجهة رئيس حى البساتين بضرورة الاهتمام بالنظافة في الشارع وازالة كافة المخالفات بالشارع سواء إشغالات او نظافة و رفع كفاءة المنطقة .

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متابعة المشروعات جنوب القاهرة



متابعة المشروعات جنوب القاهرة



متابعة المشروعات جنوب القاهرة



متابعة المشروعات جنوب القاهرة



متابعة المشروعات جنوب القاهرة



متابعة المشروعات جنوب القاهرة