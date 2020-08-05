شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: أعلنا رفضنا الملء الأحادى لسد النهضة فى خطاب موجه للاتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الموارد المائية والرى بيانا منذ قليل أكدت فيه أنه فى إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى، أرسلت مصر خطابا إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادى الذى قامت به إثيوبيا فى 22 يوليو 2020
كما أكد البيان رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الأثيوبي إلى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي فى 21 يوليو 2020 والتى أكدت على ضرورة التوصل الى إتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.
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