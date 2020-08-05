شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة ورفع إشغالات الكافيهات بالمعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى المعادى برئاسة المهندس عادل عبد الظاهر رئيس الحى، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والإدارات المعنية عدة حملات بنطاق الحى شملت رفع مخلفات وقمامة بشوارع "شارع القنال مع مطلع كوبرى شمال طره، ومثلث شارع 79 تقاطع شارع القنال، وشارع 77 تقاطع شارع 10، وميدان المحطة، وشارع 77، وشارع بحرى وقبلى.
كما تم رفع المخلفات من شارع 105 تقاطع شارع 162، وشارع 105، وشارع دمشق بجوار حضانة الفتح، وشارع 254 تقاطع شارع 206، وشارع 9 امام محطة مترو المعادى ونفق المعادى وثكنات المعادى وأمام مدرسة السلام والإدارة التعليمية والبنك الأهلى.
وتم رفع الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين والكافيهات بشارع ميدان الزيات وشارع مصر حلوان الزراعى حيث تم رفع المخالفات ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.
وفى السياق، وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميدانى وتنفيذ الخطة الموضوعة والتى من شأنها رفع مستوى منظومة النظافة والارتقاء بمستوى شوارع احياء المنطقة الجنوبية وتطويرها للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطن من التعرض لأى ملوثات والتمتع بمظهر لائق ونظيف، وفى إطار ذلك قام حى السيدة زينب بعدة حملات شملت النظافة والاشغالات وتقليم الاشجار ورفع جميع الاشغالات بجميع الشوارع والميادين وازالة اى شيئ من شأنه اعاقة حركة السير والمارة.
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