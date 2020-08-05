شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم تحديات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات في ختام جولته بمدينة برج العرب الجديدة. وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا تفقدنا، اليوم، خلال الجولة بمدينة برج العرب الجديدة حجماً ضخماً من المشروعات التي تنفذها الدولة، وبدأنا بتفقد مشروعٍ عملاق عالميّ وهو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهو مشروع علمي مشترك بدعم كبير من الحكومة اليابانية، وبمساهمة مصرية لإنجازه، وهي إحدى المنشآت التعليمية الضخمة العديدة، التي يأتي إنشاؤها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة التي تختص بالعلوم الحديثة، وعلوم المستقبل، وتضم تخصصات جديدة أصبح العالم بحاجة ماسة إليها.

وخلال تصريحاته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما رآه من مبان ذكية في الجامعة المصرية اليابانية، مشيراً في هذا الصدد لتوجيه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع أمس حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الجامعة القائمة، وذلك لكي يتسنى أن تتحول الجامعات إلى جامعات ذكية من خلال منظومة تعليمية تكنولوجية، بحيث تجرى الامتحانات بها إلكترونياً، لافتا إلى أن أزمة جائحة "كورونا" جعلتنا نتوسع في نُظم التعليم عن بعد، والتقنيات الحديثة في التعليم، وسنستمر في هذا التوسع خلال المرحلة المقبلة، سواء في الدراسة بصفة عامة، أو الامتحانات في مرحلتي ما قبل الجامعي، والتعليم العالي.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تفقده مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، واطّلاعه خلال الزيارة على العديد من الأبحاث العلمية المتقدمة التي يتم إجراؤها، منها أحد المعامل الكبرى الذي يعمل على لقاحات ضد الفيروسات والأمراض المختلفة، لافتا كذلك إلى تفقد المنطقة الصناعية، وعدد من مصانع القطاع الخاص الرائدة في الصناعات الغذائية، وصناعة الدواء، ولمسنا حجم التطور المتسارع في صناعة الدواء الأجهزة الطبية، ورأينا نماذج لمناظير جراحية، وقال: الحقيقة إن الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم ومصر شجعت المصانع على التوسع في أعمالها والابتكار في صناعاتها، وهذا شيء جيد.

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كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن الطرق والمحاور التي تفقدها في مدينة برج العرب الجديدة، التي تركز عليها الدولة في جميع المدن المصرية، مشيرا كذلك إلى تفقد أعمال المرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة التي أنشئت في وقت قياسي لا يتجاوز ستة أشهر، لنقل سوق الجملة بمنطقة الحضرة بمدينة الإسكندرية، وذلك كنواة لسوق حضاريّ، وسيتم البدء على الفور في المرحلة الثانية من المشروع.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى تفقده خلال جولته بمدينة برج العرب الجديدة للصالة الرياضية المغطاة التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد المقررة في يناير 2021، مشيدا بالجهد الرائع الذي تم بذله في عملية الإنشاءات التي تمت في فترة قياسية، ومنوها إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال أكتوبر المقبل، لتنضم لباقي الصالات الأخرى.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته، بالتأكيد أن هناك رسالة مهمة لا بد من توضيحها تتمثل في أنه رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر، فيما يخص أزمة جائحة "كورونا" لم نتوقف عن العمل وعن تنفيذ برامج التنمية، وهو ما جعلنا الآن في وضع أفضل بكثير من دول أخرى، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات التصنيف الدولية التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري، وندعو الله عز وجل أن نستمر على هذا الأداء خلال المرحلة المقبلة.