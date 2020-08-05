شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تحت الحصار.. كيف يهدد تفجير بيروت اللبنانيين بـ"المجاعة"؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مساء الثلاثاء كان اللبنانيون على موعد مع هيروشيما عربية انفجار هائل بمرفأ بيروت خلف عشرات القتلى وأكثر من 4 آلاف مصاب، لكن الأزمة لا تقتصر على ذلك فقط. ويشكل المرفأ "منفذ الغذاء الأول" لشعب لبنان بحسب خبراء تحدثوا لصحيفة جارديان البريطانية يمر عبر المرفأ 80%، من واردات لبنان الغذائية ويعد المرفأ المنفذ البحرى الأساسى للدول العربية الآسيوية ويتعامل معه 300 ميناء عالميا. Advertisements فى الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل حول القصة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تحت الحصار.. كيف يهدد تفجير بيروت اللبنانيين بـ"المجاعة"؟.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.