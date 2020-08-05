شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: انتظام الحركة الجوية بين مطارى القاهرة ورفيق الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الطيران المدنى، انتظام الحركة الجوية بين مطارى القاهرة الدولى رفيق الحريرى الدولى، فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها، وأن الرحلات تسير بين البلدين بصوره منتظمة وفى المواعيد المحددة.

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، تضامن قطاع الطيران المدنى المصرى مع الأشقاء فى لبنان حكومة وشعباً، وذلك إثر حادث الانفجار الأليم الذى وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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وأعرب وزير الطيران عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.