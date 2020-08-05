حصاد الوزارات.. الصحة: نسبة التعافى من فيروس كورونا تقفز لــ48% لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الصحة: نسبة التعافى من فيروس كورونا تقفز لــ 48 % لأول مرة رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة برج العرب الجديدة السيسى يطلع على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح الصحة: فحص 6 ملايين و800 ألف سيدة منذ إطلاق مبادرة صحة المرأة اعرف إزاى تتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020.. إنفو جراف إنفوجراف.. اعرف خطوات كيفية تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء أيهما أفضل الفيتامينات الطبيعية فى الطعام أم كبسولات الفيتامينات الطبية؟ الصحة ترد الحكومة: الثقة بمؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى الأقوى فى عامين ونصف Advertisements غدا.. بدء تظلمات الثانوية العامة لمدة 15يوما.. و100 جنيه رسوم عن كل مادة الصحة: 5.1 % نسبة الوفيات بفيروس كورونا في مستشفيات العزل التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا فى المدارس الخارجية: نتواصل مع سلطات لبنان لنقل جثمانى المصريين ضحايا تفجير مرفأ بيروت تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب البشرى و90% للأسنان و60% للإعلام كلية الشرطة تتلقى طلبات التحاق طلاب الثانوية العامة عبر الانترنت حماية المستهلك: تلقينا 60 شكوى من المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى جامعة القاهرة: 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة بكل الشُعب مفتى الجمهورية: لبنان سيظل عروس الشرق رغم المحن وقادر على النهوض كعادته شيخ الأزهر يوجه بإرسال قافلة طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان تضم كافة التخصصات التضامن: انتظام عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"

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