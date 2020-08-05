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هيئة الاستعلامات تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل. 

 

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وأضاف ضياء رشوان، فى بيان له، أن عدد هؤلاء المراسلين يبلغ 564 مراسلاً يمثلون عدد 152 مؤسسة إعلامية تم تجديد قيدها، و11 مؤسسة قيدت لأول مرة بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

 

وأشار ضياء رشوان، إلى أن غرفة العمليات ستختص بحل كافة المشاكل التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات، وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بمتابعة العمل الميداني للمراسلين للتأكد من تسهيل كافة العقبات التى قد تواجههم بالإضافة لتسليمهم تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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