شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الخليج 365 يكشف مفاجآت فى حيثيات الحكم على مودة الأدهم.. ملايين الجنيهات فى حساباتها بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تلفزيون الخليج 365، في تغطيته الخاصة التى قدمتها الزميلة حور محمد، وأعدها التزميل تامر إمام، فيما يخص حيثيات الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم بحبسهما سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، باستضافة الزميل أحمد حسنى المحرر القضائى بقسم الحوادث باليوم السابع.

وأوضح أحمد حسنى أن حيثيات المحكمة كشفت، عن حسابات المتهمة مودة الأدهم بالبنوك المختلفة، ملخصة في صورة من تقرير البنك المركزى بشأن المتهمة، والذى تضمن حسابتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج وهى:

أولاً: بنك مصر فرع مدينتي، إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و476 جنيها و6 قروش من شركة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتحقيقات.

ثانياً: بنك الإمارات دبى فرع الرحاب بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 990 ألف و 96 جنيها و 70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و116 جنيها و30 قرشا من شرقة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتقرير، وحساب أخر بالدولار الامريكى بمبلغ 8809 دولار.

ثالثاً: بنك المشرق فرع العاشر من رمضان، بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و 749 جنيها و 41 قرشا.

ثم أشار التقرير للتحويلات التى استلمتها المتهمة والتى جاءت على النحو التالى:

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-تحويلات استلمتها المتهمة من بنك الإسكندرية وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالى 7 تحويلات من أشخاص مختلفين بالسعودية والعراق قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكى.

-تحويلات استلمتها المتهمة من البنك العربى الأفريقي وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويل من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأردن ، وأمريكا و ألمانيا، و وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار أمريكى، ومبلغ 77 ألف و 494 جنيه و 35 قرش.

- تحويلات استلمتها المتهمة من شركة ibag وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويل من أشخاص مختلفين بدول " السعودية والإمارات، وقطر والعراق وتركيا، وألمانيا وأمريكا وفلسطين، وإسرائيل"، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكى.

وأضاف حسنى، أن أوراق القضية، أن المتهمة مودة الأدهم اعترفت بتصوير نفسها عارية تماماً، ونشر تلك الصور كدعاية للترويج لنفسها للعمل بالدعارة، وأن أحد الأشخاص المجهولين تعمد نشر تلك الصور، كما اعترفت المتهمة طبقاً للأوراق أنها اعتادت نشر صور فاضحة تجذب أنظار الشباب والفتيات القصر، لإغوائهم بالاشتراك فى صفحتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يحقق لها إعلانات تعود عليها بفائدة مادية، قبل أن تعود المتهمة وتؤكد أن الصور العارية خاصة بها إلا أن هاتفها تم سرقته وتم تسريب الصور منه.

فيما أكدت التحريات، أن المتهمة أرسلت تلك الصور لأكثر من شخص للترويج لنفسها للعمل بالدعارة، ما تسبب فى تسريب الصور.