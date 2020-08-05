شكرا لقرائتكم خبر عن نترات الأمونيوم.. المتهم الأول فى جحيم بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجار هائل وعشرات القتلى وأكثر من 4 آلاف مصاب موجز بسيط لجحيم كان اللبنانيون على موعد معه، حينما انفجر مرفأ بيروت فى دمار امتد دويه لقبرص واليونان ورغم تضارب الروايات حول الأسباب.

إلا أن أصابع الاتهام أجمعت على أن نترات الأمونيوم الموجودة فى المرفأ وتقدر بـ2700 طن هى السبب الرئيسى للتفجير، فما هى تلك المادة وما هى خصائصها؟.

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هذا ما نستعرضه بالتفصيل فى الفيديو التالى..