شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع سوق الجملة الجديد للخضر ببرج العرب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته لمدينة برج العرب الجديدة، اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال مشروع إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة بالمدينة.

وخلال جولته فى أرجاء المشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من المسئولين حول الموقف التنفيذيّ للأعمال الإنشائية، مشيرين إلى أن الهدف من هذا المشروع يتمثل فى نقل سوق الجملة (الخضر والفاكهة) بمنطقة الحضرة، والذى أقيم على مساحة تصل إلى 13 فداناً، إلى الموقع الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، الجارى إنشاؤه على مساحة 24 فداناً كمرحلة عاجلة، إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 74 فداناً كمرحلة ثانية؛ وذلك سعياً لتجنب تعطيل الاستفادة من مشروع محور المحمودية.

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وأوضح مسئولو المشروع أن تنفيذ أعمال المشروع بلغت نسبتها 85%، وتتضمن إنشاء عدد 10 هناجر لسوق الجملة بإجمالي 200 محل تجارى، تبلغ مساحة المحل الواحد 100م2، إلى جانب رصيف 65 م2 لكل محل، وكذا إنشاء 13هنجراً لسوق التجزئة بإجمالى 208 محالات تجارية، تبلغ مساحة المحل الواحد 26 م2، إلى جانب منطقة عرض 10 م2 للمحل، بالإضافة إلى هنجر كمنافذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، وهنجرين كثلاجات بسعة 2000 طن، مزودة براكات تحميل، و2 كمصدر طاقة، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة.

وأضافوا: تتضمن أعمال مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة برج العرب الجديدة كذلك عدداً من المباني الإدارية والخدمية، كما تتضمن نقطة شرطة، ومبنى إدارة المشروع، وبنك، ونقطة حماية مدنية، ومقرا للبريد، ومكانا مخصصا كمناطق انتظار للسيارات، ومسجدا، ومطعما وكافتيريا، إلى جانب 2 محول بقدرة 0.5 ميجاوات، وشبكة إطفاء حريق.