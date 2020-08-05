شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يطلع على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى يطلع على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

السيسى يطلع على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

والد أحد ضحايا المصريين فى بيروت: الحادثة وجعتنى وخطوبته كانت بعد 10 أيام

التقى ”الخليج 365” بأسرة أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت فى لبنان، حيث كانت السفارة المصرية فى لبنان قد نعت أمس المواطن المصرى إبراهيم عبد المحسن القفاص، من سمنود بالغربية، الذى تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار الذى وقع في بيروت، الثلاثاء، وتعرب السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لشحن الجثمان إلى أرض الوطن.

أمطار غزيرة تهدد بنزوح 44 ألف شخص من 7مناطق على نهر "أواش" بإثيوبيا.. فيديو

تداول عدد من النشطاء بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو لغرق الطرق بمنطقة افار بأثيوبيا نتيجة الامطار الغزيرة التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية فيما لفت البعض إلى أن الامطار الغزيرة تهدد بفيضان فى نهر أواش التابع لأفار مما يهدد 7 مناطق أخرى تقع على طول النهر وأفاد أحدهم أن هذا لم يحدث منذ أكثر من 8 سنوات

رئيس فيفا عن انفجار بيروت: مجتمع كرة القدم كله يقف بجانب شعب لبنان

تضامن جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مع ضحايا حادث انفجار أمس في العاصمة اللبنانية بيروت وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لموقع فيفا على تويتر قال فيها: "الصور والأخبار من بيروت ملأتنا بالحزن. قلوبنا مع كل الضحايا وكل من تأثر بهذه المأساة الرهيبة. مجتمع كرة القدم كله يقف بجانب شعب لبنان. "

شهيرة لـ ”الخليج 365” : محمود ياسين حالته مستقرة و"زى الفل"

كشفت الفنانة القديرة شهيرة عن الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة:" الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر عن تدهور صحته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".

أسرة أحد ضحايا انفجار بيروت: كان محبوبا وشقيقه وجده متوفيا بأحد المستشفيات

التقى ”الخليج 365” بأسرة أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت فى لبنان، حيث نعت سفارة مصر فى لبنان المواطن المصرى رشدى رشدى الجمل، من مركز سمنود محافظة الغربية، الذى كان مفقودا إثر تفجير مرفأ بيروت، وتلقت السفارة المصرية نبأ وفاته جراء الانفجار، الذى وقع أمس فى بيروت، وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن.

لبنانية تصرخ من شرفتها مطالبة الحكومة بالاستقالة بعد انفجار بيروت.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيّدة من منطقة الجمّيزة في لبنان، وهي تقف على شرفة منزلها المتضرّر من انفجار مرفأ بيروت، وظهرت السيدة اللبنانية وهي تصرخ بسبب تضرر وانهيار أجزاء كبيرة من منزلها، وطالبت الحكومة بالرحيل وتقديم استقالتها لعجزها عن مواجهة الكوارث التي تتعرض لها لبنان، وقالت صارخة مهاجمة الحكومة: "يقدّم استقالتهم.. اتخربت بيوتنا.. راحت بيوتنا.. يقدّم استقالتهم".

Advertisements

منتحل صفة مستشار ينصب على 33 شابا بقرار وهمى لتعيينهم بمجلس الدولة

فوجئ أمن مبنى مجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء بتواجد، 33 شخصا أمام مدخل مجلس الدولة بمقر الدقى، وعند سؤالهم عن سبب تجمعهم قالوا إنهم معينين في مجلس الدولة موظفين، ومن بينهم مستشار معين أيضا، وذلك بمساعدة أحد الأشخاص ادعى أنه مستشار يدعي "أحمد هلال"، ليتضح أنه منتحل صفة.

وزير الصحة اللبنانى: عدد القتلى بلغ 113 والجرحى نحو 4 آلاف

قال وزير الصحة اللبنانى حمد حسن إن عدد القتلى حتى الساعة بلغ 113 والجرحى نحو 4000، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

تلفزيون الخليج 365 يكشف مفاجآت فى حيثيات الحكم على مودة الأدهم.. ملايين الجنيهات فى حساباتها بالبنوك

سلط تلفزيون الخليج 365، في تغطيته الخاصة التى قدمتها الزميلة حور محمد، وأعدها التزميل تامر إمام، فيما يخص حيثيات الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم بحبسهما سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، باستضافة الزميل أحمد حسنى المحرر القضائى بقسم الحوادث باليوم السابع.

تشكيل الغائبين عن الزمالك فى أول لقاء مع عودة "الايجيبشن ليج" والبدائل

يدخل الزمالك مواجهة المصرى البورسعيدى، وسط مجموعة من الغيابات، فى اللقاء المقرر إقامته غداً، الخميس، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن تحقيق الانتصار لتحسين مركزه فى جدول ترتيب المسابقة حيث يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

5 نهائيات لا تنسى فى الدوري الأوروبي قبل استئناف المسابقة اليوم

حفلت منافسات مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" على مدار تاريخها، بالعديد من النهائيات المثيرة للإعجاب والمحفورة في ذاكرة جماهير كرة القدم بمختلف أنحاء العالم، وذلك قبل استئناف البطولة مساء اليوم، الأربعاء، في الموسم الكروى الجارى 2019-2020، الذى توقف منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الحريرى يدعو لتحقيق شفاف فى حادث انفجار بيروت بمشاركة دولية

دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إلى إجراء تحقيق شفاف فى حادث الانفجار المدمر الذى وقع أمس بميناء بيروت البحرى وتسبب فى حدوث خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول القادرة على مساعدة لبنان فى سبيل معرفة حقيقة ما حدث.

وفاة مصري ثالث فى تفجير مرفأ بيروت.. والسفارة تواصل جهود إعادة الجثامين

نعت سفارة مصر في لبنان المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، من مركز سمنود محافظة الغربية، والذي كان مفقودا إثر تفجير مرفأ بيروت.

مجلس وزراء لبنان يضع المسئولين المعنيين بانفجار المرفأ تحت الإقامة الجبرية

أفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية، أن مجلس الوزراء اللبنانى، اتخذ قرارا اليوم الأربعاء، بوضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار المرفأ فى الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية.

الملكة إليزابيث والأمير فيليب يعزيان الشعب اللبنانى بعد حادث تفجير ميناء بيروت

حرصت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجها الأمير فيليب، على تقديم النعي والمواساة للشعب والرئيس اللبناني، عقب الحادثة الأليمة التي تعرضت لها لبنان أمس، بتفجير ميناء بيروت الرئيسي والذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.