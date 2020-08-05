شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، منطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وشهد الرئيس السيسى أعمال التمهيد والتجهيز للمرحلة الأولى من مراحل التطوير المخططة للمنطقة والتى تهدف إلى إعادة المنطقة لسابق عهدها كمتنزه سياحى وتاريخى عالمي. Advertisements وأعرب الرئيس السيسى عن أمله فى الانتهاء من هذا المشروع خلال عام، موجهًا بأن يتم البدء فى كافة المواقع بالمرحلة الأولى بالتوازى فى نفس التوقيت وبأفضل مستوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.