السفارة المصرية بلبنان: إطلاق جسر جوى إغاثى بين القاهرة وبيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، أن مصر أطلقت جسرا جويا من القاهرة إلى بيروت، لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك لمعالجة ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع أمس في العاصمة اللبنانية.

وأشار السفير ياسر علوي – في بيان للسفارة المصرية في بيروت – إلى أن مصر قررت إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى الميداني المصري) الذي يشارك في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح السفير المصري أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني وبها تضافر جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين فى مصابهم، وتنفيذا لقرار القيادة السياسية المصرية بالوقوف إلى جوار الشعب اللبناني الشقيق حتى يتجاوز هذه الكارثة المحزنة

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