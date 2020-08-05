شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الغربية» يتفقد أكبر محطة بحوث زراعية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الأربعاء، محطة البحوث الزراعية بقرية الجميزة مركز السنطه والتى تعد من أكبر محطات البحوث الزراعية فى مصر، وذلك بناء علي تعليمات وزير الزراعة بالمرور ومتابعة جميع قطاعات الزراعة بالغربية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المحطة بها مساحات منزرعة بأصناف تقاوي الإكثار لمحصول الارز والذرة الشامية والقطن لهذا الموسم بمساحة 139 فدانا، كما يوجد مساحة 165 فدانا تابعة للإدارة المركزية للتقاوي، بالإضافة لوجود برامج بحثية علي المحاصيل المختلفة الصيفية والشتوية.

وأضاف الدكتور حسام الدين معوض مدير المحطة، أنه يواجه مشاكل لصرف الاسمدة، وتم الاتفاق مع وكيل الوزاره علي حل هذه المشاكل وتيسير صرف السماد للمحطة.

وتم المرور علي محطة انتاج التقاوي التابعه للادارة العامه لانتاج التقاوي رافقه الدكتوره شيرين عوارة مدير عام ادارة انتاج التقاوي بالغربية وتم مناقشة والمرور علي اوضاع المحطه والاصناف المتاحة بها.

وأكدت الدكتوره شيرين عوارة مدير عام انتاج التقاوي، انه يتم حاليا اعداد وغربله خام القمح لانتاج تقاوى القمح المزمع توزيعه فى الموسم الشتوى القادم، وتم الإنتهاء من اعداد صنف قمح مصر ١ ويجرى حاليا غربله خام القمح صنف جيزه ١٧١وبعده صنف جيزه ١٦٨ ثم صنف سدس ١٤.

يذكر ان المحطه يوجود بة منفذ لبيع تقاوى المحاصيل المختلفه للمزارعين وهو يوفر التقاوى لقطاع عريض من ساكنى المراكز المجاوره للجميزه.

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