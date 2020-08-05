شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 82 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين في المنيا، الأربعاء، 82 مخالفة تموينية متنوعة. تلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، بضبط 82 مخالفة تموينية متنوعة، منها 52 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (سجلات – توقف عن الإنتاج – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن- عدم وجود ميزان) بالإضافة لتحرير 29 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (بدون ترخيص – منتجات بدون تاريخ صلاحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – قضايا اخري متنوعة)، ومخالفة في مجال المواد البترولية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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