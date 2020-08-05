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شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة تفحص 54 ألف طالبًا بالدبلومات الفنية قبل دخول الامتحانات اليوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة ومديرية الصحة بالبحيرة، بالفحص الحرارى لـ54 ألف و801 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية، وتنظيم دخول الطلاب في طوابير متباعدة، والدخول عبر بوابات التعقيم، وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية ومطهرات على الطلاب فى إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة من الوزارة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، مشيرًا إلى أداء الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية اليوم دون أن تتلقى غرفة عمليات المديرية أى شكاوى، ويبلغ عدد المتقدمين للامتحان من طلاب الثانوى الصناعى 38 ألفًا و150 طالبًا وطالبة، ومن طلاب الدبلومات الزراعية 5 آلاف و677 طالبَا وطالبة، ومن طلاب الدبلوم التجارى 10 آلاف و974 طالبًا وطالبة وطالبة فى نطاق المحافظة.
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