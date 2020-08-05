شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» بالقليوبية: بدء قبول الطلبات على 201 فرصة عمل بـ2500 جنيه غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية اعتبارا من غد الخميس قبول طلبات راغبي العمل على 201 فرصة عمل في 6 مؤسسات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب برواتب تتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه فضلا عن عمولات ونسب وبدلات.

وقالت المديرية في بيان لها انه تم توفير هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 95 فرصة عمل بالشركة الشرقية للحلويات والشيكولاتة و43 فرصة عمل بمنشأة دانتيل سلامتكس، و5 فرص عمل اتسوكا اتيكوفارما، و28 بالجمال لتصنيع الزجاج، و30 فرصة بجمعية تنمية المرأة

وأكدت المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، ويتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها

و تقدم الطلبات من غدا الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية «بنها- كورنيش النيل- الفلل- بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.