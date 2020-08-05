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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لأحد الضحايا المصريين في انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت «المصرى اليوم» على صورة علي إسماعيل شحاتة، أحد أبناء قرية بنا أبوصير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، من ضحايا انفجار بيروت، حسبما أعلنت سفارة مصر في لبنان.
جدير بالذكر، أن قرية بنا أبوصير تعيش حالة من الترقب والحزن، إثر إعلان وفاة 3 من أبنائها بحادث انفجار بيروت بلبنان، خاصة أن هناك أكثر من 200 شخص من أبناء القرية يعملون في لبنان.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.