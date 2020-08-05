شكرا لقرائتكم خبر عن أسر ضحايا انفجار لبنان يناشدون الخارجية سرعة عودة جثامين أبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت أسر ضحايا انفجار بيروت بقرية بنا أبوصير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، في حالة انهيار بعد علمهم بوفاة أبنائهم في انفجار بيروت مساء الثلاثاء.

وانهارت والدة إبراهيم القفاص، ودخلت في غيبوبة كاملة بعد تلقيها خبر وفاة نجلها،أثناء تواجدها بسوق القرية، حيث تعمل بائعة طماطم، فيما قامت أسرة رشدي الجمل بالتعتيم علي خبر الوفاة لأن والدته مريضة بالقلب.

وناشدت أسر الضحايا وزارة الخارجية سرعة عودة جثامين أبنائهم، وتسهيل عودتهم من بيروت، لتشييعهم جثامينهم إلى مثواهم الأخير.

وقال أسر الضحايا إنهم تلقوا اتصالات من السفارة المصرية بلبنان، للتأكيد أن الفترة القادمة ستشهد العمل علي قدم وساق من أجل عودة جثامين الضحايا.

ووجه والد إبراهيم عبدالمحسن، رسالة لوزير الخارجية، طالبه فيها بسرعة إنهاء الإجراءات حتي يطمئن قلب أمهات الضحايا، مؤكدا أن زوجته دخلت في غيبوبة كاملة بعد علمها بخبر وفاة نجلها.

فيما طالب والد رشدي الجمل السفارة المصرية في لبنان بالعمل علي عودة جثمان نجله الذي يوجد في مستشفي بعلبك، مؤكدا أن الجميع داخل القرية ينتظر عودة الجثامين من أجل تبردة قلب أمهات الضحايا.

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أسرة ضحية حادث انفجار لبنان

أسرة ضحية حادث انفجار لبنان

أسرة ضحية حادث انفجار لبنان

أسرة ضحية حادث انفجار لبنان